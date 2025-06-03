Еще мудрец Омар Хайям указывал на повод для радости, который не замечает большинство: стоит задуматься

Обратите внимание.Похожих на Омара Хайяма в истории мировой цивилизации еще не было. Родившийся на территории современного Ирана, он был видным ученым своего времени, внесшим серьезный вклад в развитие алгебры и астрономии.
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