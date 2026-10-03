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«Совсем молоденькая девчонка, которая мечтала стать олимпийской чемпионкой»: Анна Семенович показала фото из США и вспомнила жизнь без машины

«Совсем молоденькая девчонка, которая мечтала стать олимпийской чемпионкой»: Анна Семенович показала фото из США и вспомнила жизнь без машины

Анна Семенович опубликовала в соцсети архивные снимки, сделанные в тот период, когда ей было 20 лет и она жила в США.

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