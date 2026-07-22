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Царьград

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В Таганрогском заливе после атаки БПЛА собрали 7 тонн мазута

В Таганрогском заливе после атаки БПЛА собрали 7 тонн мазута

В Таганрогском заливе были отобраны пробы воды для анализа на содержание нефтепродуктов. Поводом для проведения исследований послужило загрязнение акватории, произошедшее после атаки беспилотных летательных аппаратов 10 июля.

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