НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда якшәмбе көнне +35 градус көтелә, сишәмбедән соң температура төшәчәк

Татарстанда якшәмбе көнне +35 градус көтелә, сишәмбедән соң температура төшәчәк

Якшәмбе көнне Татарстанда температура +35 градуска кадәр күтәреләчәк. Бу хакта бүген ТР Хөкүмәте Йортында Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү комиссиясе утырышында «Татарстан Республикасы Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне мониторинглау идарәсе» башлыгы Сергей Захаров сөйләде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии