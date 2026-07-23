Татарстанда якшәмбе көнне +35 градус көтелә, сишәмбедән соң температура төшәчәк

Якшәмбе көнне Татарстанда температура +35 градуска кадәр күтәреләчәк. Бу хакта бүген ТР Хөкүмәте Йортында Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү комиссиясе утырышында «Татарстан Республикасы Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне мониторинглау идарәсе» башлыгы Сергей Захаров сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии