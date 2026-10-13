Владычица морей вместе с величием потеряла рассудок, там даже политики — сплошь Дауни Константин Ольшанский Фото: Sipa USA/ТАСС Британский истеблишмент и верхушка силовых ведомств разразились очередной серией апокалиптических заявлений о «российской угрозе».
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Я рада, что Россия может "англичанке, которая гадит" хоть как-то отомстить.)))