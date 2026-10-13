БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бюджет Великобритании выпотрошили «агенты Путина»

Бюджет Великобритании выпотрошили «агенты Путина»

Владычица морей вместе с величием потеряла рассудок, там даже политики — сплошь Дауни Константин Ольшанский Фото: Sipa USA/ТАСС Британский истеблишмент и верхушка силовых ведомств разразились очередной серией апокалиптических заявлений о «российской угрозе».

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