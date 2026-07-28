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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня православные отмечают День крещения Руси

Сегодня православные отмечают День крещения Руси

Ваш браузер не поддерживает видео. Главные торжества прошли в Севастополе — Новом Херсонесе.

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