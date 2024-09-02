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Царьград

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Вратарь Агкацев заявил, что "Краснодар" каждый сезон борется за золото в РПЛ

Вратарь Агкацев заявил, что "Краснодар" каждый сезон борется за золото в РПЛ

Игрок отметил, что клубу поможет опыт прошлого сезона.Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Станислав Агкацев высказался о турнирных целях своей команды после убедительной победы в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом", который завершился со счётом 3:0.

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