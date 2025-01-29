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Парламентская газета

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Будущим водителям предлагают разрешить получение прав экстерном

Будущим водителям предлагают разрешить получение прав экстерном

Стоит предусмотреть возможность получения водительских удостоверений экстерном. Соответствующий запрос первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев направил в МВД, сообщает 29 января пресс-служба «Новых людей».

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