Будущим водителям предлагают разрешить получение прав экстерном

Стоит предусмотреть возможность получения водительских удостоверений экстерном. Соответствующий запрос первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев направил в МВД, сообщает 29 января пресс-служба «Новых людей».
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