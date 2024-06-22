В р.п. Елань состоялся международный литературно-музыкальный фестиваль «Созвездие», собравший талантливых поэтов и прозаиков, певцов и музыкантов России и Беларуси.
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В р.п. Елань состоялся международный литературно-музыкальный фестиваль «Созвездие», собравший талантливых поэтов и прозаиков, певцов и музыкантов России и Беларуси.