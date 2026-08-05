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Царьград

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Дарья Другаченко выявила проблемы при заочном поступлении в ГИТИС

Дарья Другаченко выявила проблемы при заочном поступлении в ГИТИС

Проректор ГИТИС Дарья Другаченко на пресс-конференции в ТАСС подняла вопрос о заочном поступлении. Более половины абитуриентов "Театроведения" в 2026 году игнорировали вступительные испытания, полагаясь только на результаты ЕГЭ, что привело к низкому уровню подготовки.

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