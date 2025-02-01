МОСКВА, 2 февраля, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии