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Медведев: руководство РФ не стремится применить ядерное оружие, сумасшедших нет

Медведев: руководство РФ не стремится применить ядерное оружие, сумасшедших нет

Российское руководство не стремится применить ядерное оружие, так как в Москве сумасшедших нет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

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