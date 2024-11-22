Медведев: руководство РФ не стремится применить ядерное оружие, сумасшедших нет

Российское руководство не стремится применить ядерное оружие, так как в Москве сумасшедших нет. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
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