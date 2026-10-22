Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства гостиничный комплекс и другую недвижимость экс-судьи Темрюкского районного суда Евгения Метёлкина, удовлетворив гражданский иск на сумму более 228 млн рублей.
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