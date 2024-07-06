Кириенко: посещаемость выставки «Россия» составила 18 миллионов человек

Международная выставка-форум «Россия» стала одним из десяти самых посещаемых мест в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на торжественной церемонии награждения ее участников, 7 июля сообщает РИА Новости Как сказал Сергей Кириенко, что я ознакомился с мировыми рейтингами самых посещаемых мест на планете.