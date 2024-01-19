Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Ни дети, ни внуки Путина не будут жить спокойно»: На форуме в Давосе Владимир Зеленский перешёл к угрозам родным и близким Президента России

«Ни дети, ни внуки Путина не будут жить спокойно»: На форуме в Давосе Владимир Зеленский перешёл к угрозам родным и близким Президента России

На Всемирный экономический форум в Давосе, где собираются самые толерантные миролюбцы планеты, с традиционно протянутой рукой прибыл украинский кокаиновый фюрер Владимир Зеленский.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Интересно, а что эта падаль будет свистеть трибуналу?
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1 час.
Наталия
До трибунала он , вероятно, не доживет. Знает много лишнего. Свои, или западные  кураторы, грохнут.
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1 час.
Олег Самойлов
Скорее всего Вы правы!
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43 мин.

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