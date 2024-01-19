На Всемирный экономический форум в Давосе, где собираются самые толерантные миролюбцы планеты, с традиционно протянутой рукой прибыл украинский кокаиновый фюрер Владимир Зеленский.
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