В Ингушетии мужчина после ссоры выстрелил в машину и случайно убил подростка

В селе Инарки в Малгобекском районе Ингушетии 43-летний местный житель в нетрезвом состоянии поссорился с односельчанином, после чего схватил ружье и выстрелил в припаркованный рядом автомобиль, в котором находился 14-летний племянник оппонента.
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