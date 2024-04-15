В Ингушетии мужчина после ссоры выстрелил в машину и случайно убил подростка

В селе Инарки в Малгобекском районе Ингушетии 43-летний местный житель в нетрезвом состоянии поссорился с односельчанином, после чего схватил ружье и выстрелил в припаркованный рядом автомобиль, в котором находился 14-летний племянник оппонента.