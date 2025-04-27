Политолог Блохин: иллюзии Трампа о конфликте на Украине разрушились за 100 дней

За первые 100 дней нахождения у власти президент США Дональд Трамп распрощался с иллюзиями о сроках решения украинского конфликта, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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