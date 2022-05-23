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Что общего у Redmi 11T Pro+ и Xiaomi 12 Pro? Новые подробности о бюджетном флагмане

Что общего у Redmi 11T Pro+ и Xiaomi 12 Pro? Новые подробности о бюджетном флагмане

Лу Вейбинг (Lu Weibing), занимающий посты президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке еще парочку тизеров Redmi 11T Pro+.

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