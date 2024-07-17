TIL-терапия: Рак не приговор. Спасение возможно.

TIL-терапия: новая надежда для пациентов с меланомой, не поддающейся лечению ингибиторами контрольных точек Что такое TIL-терапия? TIL-терапия, или адоптивная клеточная терапия аутологичными тумор-инфильтрирующими лимфоцитами, является новым методом лечения прогрессирующей меланомы.