Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке

Ежегодно в апреле коммунальные службы тщательно готовят причалы Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте летнего сезона на Москве-реке и подчеркнул, что интерес к прогулкам на водных судах в городе постоянно растет.
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