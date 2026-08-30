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Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите ШОС в Бишкеке 31 августа – 1 сентября

Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите ШОС в Бишкеке 31 августа – 1 сентября

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит рабочий визит в Бишкек 31 августа – 1 сентября для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече в формате «ШОС плюс».

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