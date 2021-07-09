Происшествия

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В Приморском крае полицейские помогли итальянцу получить гражданство Российской Федерации

В подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Надеждинскому району Приморского края с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации обратился 32-летний гражданин Италии, который состоит в браке с гражданкой России более трех лет.

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