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Царьград

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Элеанор Нойс испытала эффект от ходьбы после еды за 15 минут

Элеанор Нойс испытала эффект от ходьбы после еды за 15 минут

Журналистка Элеанор Нойс испытала быстрый эффект от 15-минутной прогулки после обеда. Она заметила повышение концентрации и снижение уровня сахара в крови.

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