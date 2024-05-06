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«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф второй год подряд и сыграет с «Колорадо»

«Даллас» одолел «Вегас» (2:1) в 7-м матче первого раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3. «Старс», победители Центрального дивизиона, вышли во второй раунд второй год подряд.

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