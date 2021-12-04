Нельзя дискредитировать отношения с Россией

Прокуратура Белоруссии заблокировала на территории страны помойку "Наш дом" в том числе и по причине того, что ресурс "дискредитировал отношения России и Белоруссии".
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