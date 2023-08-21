Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Как «Спартак» играет в обороне – поставь в ворота хоть троих, все равно залетит. Вратарь виноват в последнюю очередь». Нигматуллин о Свинове против «Зенита»

«Как «Спартак» играет в обороне – поставь в ворота хоть троих, все равно залетит. Вратарь виноват в последнюю очередь». Нигматуллин о Свинове против «Зенита»

«Спартак» в 5-м туре Мир РПЛ уступил «Зениту» на своем поле со счетом 1:3. «Если кого-то и винить в поражении, то вратаря – в последнюю очередь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх