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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиров покинул СКА Басты. Защитник провел в клубе рэпера меньше месяца

Медиафутбольный клуб СКА Ростов рэпера Басты объявил об уходе Александра Жирова из команды. «Саша присоединился к команде перед стартом WINLINE Кубка Лиги и сразу стал основным защитником.

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