В Туле виновница аварии возместила ущерб только после ограничения в выезде из России

Тулячка возместила пострадавшей в аварии, которая произошла по ее вине, ущерб в размере одного миллиона рублей лишь после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.
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