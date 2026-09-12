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FiNE NEWS

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Фракция ХДС/ХСС пригрозила применением 37-й статьи конституции Германии в отношении партии АдГ

Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в Германии Торстен Фрай в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) заявил о возможности применения 37-й статьи Основного закона ФРГ в отношении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

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