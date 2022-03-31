Происшествия

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В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при выполнении условий муниципальных контрактов

В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при выполнении условий муниципальных контрактов

Следственным отделением ОМВД России «Новоселицкий» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.

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