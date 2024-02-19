СК продлил расследование смерти Навального, на Западе обсуждают отход из Авдеевки, Polymetal избавится от активов в России

Тело Навального с большой вероятностью находится в Салехарде. Родные политика не смогли его ни получить, ни увидеть НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.