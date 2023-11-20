Роскомнадзор начнет блокировать нелегальные видеосервисы за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор (РКН), «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели договорились о механизме блокировки пиратских ресурсов, которые размещают контент с ЛГБТ-пропагандой, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей МКС и самого ведомтсва.