Роскомнадзор начнет блокировать нелегальные видеосервисы за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор (РКН), «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели договорились о механизме блокировки пиратских ресурсов, которые размещают контент с ЛГБТ-пропагандой, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей МКС и самого ведомтсва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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