📹⚡️Центр Суджи переходит под контроль ГрВ "Север" Сохраняет высокие темпы операция по сковыванию оставшихся в фортификационных узлах центрального района Суджи формирований ВСУ.
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📹⚡️Центр Суджи переходит под контроль ГрВ "Север" Сохраняет высокие темпы операция по сковыванию оставшихся в фортификационных узлах центрального района Суджи формирований ВСУ.