Фильм «Человек-паук: Новый день» побил рекорд кассовых сборов

«Человек-паук: Новый день» стал самым кассовым фильмом США и Канады, собрав $936,773 млн за 47 дней. В мировом прокате он заполучил более $2,3 млрд.
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