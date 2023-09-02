Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Наконец-то произошло событие, узнав о котором, я уверен, многие удивлено спросили: только сейчас? Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов признан иноагентом.
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