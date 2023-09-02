ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Тянули долго. "Нобелевский лауреат" Муратов попал в позорный список

Наконец-то произошло событие, узнав о котором, я уверен, многие удивлено спросили: только сейчас? Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов признан иноагентом.

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