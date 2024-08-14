Китайский политолог прокомментировал визит Махмуда Аббаса в Россию

В ходе состоявшихся в Москве переговоров президента Палестины Махмуда Аббаса и главы РФ Владимира Путина основное внимание было сфокусировано на кризисе в секторе Газа, в который все больше вовлекаются новые игроки.
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