Гидроэлектростанции «РусГидро» на Северном Кавказе завершают подготовку к зиме

30 сентября 2021 года во Владикавказе состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СКФО к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.