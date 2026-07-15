Завязал с алкоголем и принял православие, но не одолел коронавирус. Бунтарем или проповедником был Петр Мамонов

Артист всколыхнул советский андеграунд, создав группу «Звуки Му», а позднее прославился и как актер. В молодости Петр Мамонов злоупотреблял спиртным, что негативно сказалось на его здоровье и личной жизни.
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