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9to5Mac: Apple разрешит удалять Safari с iPhone в Европе

9to5Mac: Apple разрешит удалять Safari с iPhone в Европе

Apple опубликовала 12-страничный документ с описанием изменений, которые претерпит экосистема компании в ближайшее время ради соответствия требованиям Закона о цифровых рынка (DMA), вступившего в силу в Европейском Союзе.

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