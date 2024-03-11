9to5Mac: Apple разрешит удалять Safari с iPhone в Европе

Apple опубликовала 12-страничный документ с описанием изменений, которые претерпит экосистема компании в ближайшее время ради соответствия требованиям Закона о цифровых рынка (DMA), вступившего в силу в Европейском Союзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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