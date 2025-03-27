Где сейчас бурановские бабушки

Фольклорный ансамбль из небольшого удмуртского села Бураново – это чисто российский феномен. Небольшой коллектив деревенских бабушек, которые всю жизнь пели только для себя, не подозревая, что попадут на профессиональную сцену, неожиданно стал популярен в стране, а затем участвовал в конкурсе песни «Евровидение-2012», проходившем в Баку.