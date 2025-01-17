Трамп затеял "союз сильных" с Россией и Китаем. А старых "союзников" можно и кинуть

АндрейБорков

Все, что в этом плане предлагает мусьё Трамп показывает то, что он настоящий авторитетный вор и барыга. Все, как в воровском мире, авторитет, он же пахан с кем договариваться будет, стрелки забивать, базары тереть, по понятиям вопросы решать? А будет он это делать исключительно с такими же РЕАЛЬНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ, с шестерками и приблатненными фраерами о чем можно говорить? Им надо место свое знать и под пахана "ложиться" иначе на перо! Выговоров и порицаний в этом мире нет, исключительно все по правилам - КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС. И как говорил в свое время товарищ Сталин - С ДРУЗЬЯМИ НАМ СПОРИТЬ НЕ О ЧЕМ, А ВРАГОВ НАДО УНИЧТОЖАТЬ. Таким образом вырисовывается на планете Земля всего три авторитетные и реальные силы - Китай, Россия и США. Все остальные - фраера, приблатненные, шестерки и даже опущенные. Вот и весь расклад. Трамп считает, что он ПАХАН и в США и в Гей-Ро-пе, по этому от этой Гей-Ро-пы авторитетного человека нет и быть не может, она под Трампом и США. По этому Трамп и планирует не взаимодействовать с Гей-Ро-пой, а ставить ее, как своего подшакальника, в известность о своих решениях и о договорняках с Россией и Китаем. Вот так, все по законам БЛАТНОГО МИРА, то есть ДИКОГО КАПИТАЛИЗМА.