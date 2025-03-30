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Договор, который заставит уважать Россию. Путин спасает Иран

Договор, который заставит уважать Россию. Путин спасает Иран

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Москва не снизит уровень отношений с Ираном, чтобы угодить США и Израилю.

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Комментарии
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Виктор
Конечно.У нас ведь ядреного оружия,как у дурака махорки
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17 час.
Татьяна Кибишева
Иран ещё со времён Грибоедова тяготел к России и сотрудничество с ним взаимовыгодно. Я сомневаюсь что его действия в Сирии не были известны России, что-то там произошло и для чего-то эти события были нужны, возможно как пролог другим событиям, например войне Турции с Израилем.
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17 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Иран обязательно нужно поддержать
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14 час.
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