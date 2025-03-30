Договор, который заставит уважать Россию. Путин спасает Иран

Татьяна Кибишева

Иран ещё со времён Грибоедова тяготел к России и сотрудничество с ним взаимовыгодно. Я сомневаюсь что его действия в Сирии не были известны России, что-то там произошло и для чего-то эти события были нужны, возможно как пролог другим событиям, например войне Турции с Израилем.