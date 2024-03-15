Ярославский бизнес-омбудсмен вернул в областную Думу вопрос о налоговых льготах для предпринимателей

В стенах Ярославской областной Думы состоялось заседание Экспертного совета при комитете по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству под председательством депутата Максима Вахрукова.
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