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Царьград

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МВД Крыма изъяло 92 мотоцикла после введения ночных ограничений

МВД Крыма изъяло 92 мотоцикла после введения ночных ограничений

В Республике Крым изъяли 92 мотоцикла после введения запрета на ночную езду с 17 июня. Ограничения, установленные указом Сергея Аксенова, направлены на снижение шума для предотвращения помех при атаках дронов.

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