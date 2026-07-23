МВД Крыма изъяло 92 мотоцикла после введения ночных ограничений

В Республике Крым изъяли 92 мотоцикла после введения запрета на ночную езду с 17 июня. Ограничения, установленные указом Сергея Аксенова, направлены на снижение шума для предотвращения помех при атаках дронов.
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