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Татар-информ

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Два грузовика и автобус столкнулись на М-12 в Татарстане, есть пострадавшие

Два грузовика и автобус столкнулись на М-12 в Татарстане, есть пострадавшие

Двойное ДТП произошло на мосту через Волгу в Татарстане. Как стало известно «Татар-информу», на 786-м километре трассы М-12 столкнулись два грузовика и экскурсионный автобус.

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