Из Израиля о просьбе Киева об отмене Дня Победы. Адекватно

«. Хоть на памятник Бандеры своего онанируйте, но руки не протягивайте к святому. Идите к козе в трещину, бл@дь»Коротко о том, как надо реагировать на предложения украинских политиков по поводу переноса или и вовсе отмены празднования Дня Победы.