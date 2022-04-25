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Из Израиля о просьбе Киева об отмене Дня Победы. Адекватно

Из Израиля о просьбе Киева об отмене Дня Победы. Адекватно

«. Хоть на памятник Бандеры своего онанируйте, но руки не протягивайте к святому. Идите к козе в трещину, бл@дь»Коротко о том, как надо реагировать на предложения украинских политиков по поводу переноса или и вовсе отмены празднования Дня Победы.

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