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Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа

Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа

Истерикой обернулась для Владимира Зеленского новость о договорённости между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по поставкам дизельного топлива.

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