Диетолог Семирядов: для каждого паразита нужен свой препарат

Народные способы лечения от паразитов бесполезны. Чтобы избавиться от нежелательных «соседей», нужны анализы, правильно подобранные препараты и комплексный подход, считает врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.
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