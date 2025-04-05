Большому марсианскому вертолёту придумали новую миссию — он поищет воду и ж...

Большому марсианскому вертолёту придумали новую миссию — он поищет воду и жизнь в каньонах планетыНебольшой марсианский беспилотный вертолёт Ingenuity доказал на своём примере, что летательные аппараты имеют хорошие перспективы для воздушной разведки на Марсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)