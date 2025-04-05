Большому марсианскому вертолёту придумали новую миссию — он поищет воду и ж...

Большому марсианскому вертолёту придумали новую миссию — он поищет воду и жизнь в каньонах планетыНебольшой марсианский беспилотный вертолёт Ingenuity доказал на своём примере, что летательные аппараты имеют хорошие перспективы для воздушной разведки на Марсе.