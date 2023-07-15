Военное обозрение

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Наместника Киево-Печерской лавры суд отправил в СИЗО в качестве мести за нежелание перейти в раскольничество

Наместника Киево-Печерской лавры суд отправил в СИЗО в качестве мести за нежелание перейти в раскольничество

Суд в Киеве вынес вердикт в отношении митрополита канонической православной церкви Украины Павла. Он, напомним, является наместником Киево-Печерской лавры и последние месяцы, на основании предыдущего решения суда, был вынужден проводить, находясь под домашним арестом.

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