Наместника Киево-Печерской лавры суд отправил в СИЗО в качестве мести за нежелание перейти в раскольничество

Суд в Киеве вынес вердикт в отношении митрополита канонической православной церкви Украины Павла. Он, напомним, является наместником Киево-Печерской лавры и последние месяцы, на основании предыдущего решения суда, был вынужден проводить, находясь под домашним арестом.